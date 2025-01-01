Richterin Barbara Salesch
Folge 2102: Das Hintertürchen
44 Min.Ab 12
Nach einem schweren Autounfall fällt Emily ins Koma. Für ihren Mann Peter und ihre 14-jährige Tochter Sarah beginnt die schwerste Zeit ihres Lebens. Obwohl die Ärzte Emily schon aufgegeben haben, wacht sie nach einem Jahr wieder auf. Angeblich kann Emily sich nicht daran erinnern, was sie ihrem Mann vor ihrem Unfall so dringend sagen wollte. Als sie dann noch ihre Sachen packt und zu ihrem besten Freund Boris zieht, ist für Peter klar, dass Emily ihn nur belügt ...
