Richterin Barbara Salesch
Folge 2157: Vater, Tochter, Niere
44 Min.Ab 12
Die alleinerziehende Silke ist alles andere als begeistert, als nach 18 Jahren plötzlich der Vater ihrer Tochter Vanessa vor der Tür steht. Für sie steht fest, dass es dem schwer nierenkranken Michael nicht um seine wiederentdeckten Vatergefühle geht. Als Vanessa ihrem Vater eine Niere spenden will, sieht Silke rot! Hat sie Michael wirklich niedergestochen, um die lebensrettende Operation mit allen Mitteln zu verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick