Richterin Barbara Salesch
Folge 2159: Totale Kontrolle
45 Min.Ab 12
Horror: Ein junges Mädchen wird rund um die Uhr heimlich per Webcam beobachtet! Die 18-jährige Marcella ist sich sicher, dass ihr kontrollsüchtiger Ex-Freund Tom hinter der perfiden Tat steckt. Immerhin wollte er die Trennung nicht akzeptieren. Oder bewegt sich Marcella einfach viel zu leichtsinnig im Internet? Schließlich sind auch ihre persönlichen Daten und Fotos für jeden im Netz einsehbar ...
