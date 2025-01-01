Richterin Barbara Salesch
Folge 2166: Durchgeknallt
44 Min.Ab 12
Als Hausherrin Eva überraschend in ihre Villa kommt, traut sie ihren Augen nicht: Ihr Zuhause gleicht einem Schlachtfeld! Wenig später liegt sie tot im Wohnzimmer. Ist die 17-jährige Lina zur Mörderin geworden, als Eva sie nach einer wilden, unerlaubten Party in der Villa überrascht hat? Oder hat Evas Ehemann ein dunkles Geheimnis und wollte seine Frau mit Gewalt zum Schweigen bringen?
