Richterin Barbara Salesch
Folge 2167: Never ending Eifersucht
44 Min.Ab 12
"Ich drehe Dir den Hals um!", droht die 72-jährige Elisabeth Masseurin Jessica, als sie die Blondine mit ihrem 75-jährigen Ehemann Fritz halbnackt im Bett erwischt. Nur wenige Minuten später wird die junge Frau schwer verletzt aufgefunden. Elisabeth soll ihrer Nebenbuhlerin aus Eifersucht eine Flasche an den Kopf geworfen haben. Die rüstige Rentnerin beteuert allerdings ihre Unschuld.
