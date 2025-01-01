Richterin Barbara Salesch
Folge 2169: Mama²
45 Min.Ab 12
Nur durch Zufall erfährt der 17-jährige Tom, dass er als Baby adoptiert wurde und dass Kristin, das Kindermädchen seiner kleinen Schwester, seine leibliche Mutter ist. Rasend vor Wut randaliert Tom daraufhin im Proberaum seiner Schülerband. War er so in Rage, dass er sogar seine eigene Mutter verprügelt hat? Was steckt hinter dem brutalen Angriff mit der E-Gitarre?
