Richterin Barbara Salesch
Folge 2180: Der Schwarzfahrer
44 Min.Ab 12
"Fahrausweise, bitte!" - Als Zugbegleiterin Simone den 18-jährigen Marek nach seinem Fahrschein fragt, wirft er sie brutal zu Boden. Marek wurde bereits wegen Schwarzfahrens verurteilt. Hatte er Angst, erneut bestraft zu werden und wurde deshalb gewalttätig? Marek beteuert hingegen, dass ihm sein Ticket von einer Gang Jugendlicher abgenommen wurde.
