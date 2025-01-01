Richterin Barbara Salesch
Folge 2187: 15 und schwanger
45 Min.Ab 12
15 und schwanger - und jede Menge Probleme ... Freddie und Doreen freuen sich auf ihr Kind. Beide sind auf die Unterstützung ihrer Familien angewiesen, die sich allerdings bis aufs Blut hassen. Zu allem Überfluss muss sich Freddie jetzt auch noch vor Gericht verantworten, weil Doreens Mutter ihn beschuldigt, in das Jugendzentrum eingebrochen zu sein, in dem sie putzt. Angeblich hat er dort ein illegales Pokerturnier veranstaltet, das in Chaos und Zerstörung endete.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick