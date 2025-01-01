Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2192
44 Min.Ab 12

Jens wird von der Polizei mitten in der Nacht in dem Juwelierladen überrascht, in dem er bis vor Kurzem arbeitete. Neben ihm liegt seine tote Ex-Chefin Louisa - erdrosselt mit ihren eigenen Haaren! Wollte sich der verzweifelte Familienvater mit einem Einbruch an Louisa für die Kündigung rächen? Musste sie sterben, weil sie Jens auf frischer Tat ertappte?

