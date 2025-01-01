Richterin Barbara Salesch
Folge 2193: Die Puppenspielerin
45 Min.Ab 12
Sie 14-jährige Außenseiterin Sabine soll der coolen Kimberly die Wange zerschnitten haben. Ist der Streit um die Zuneigung von Kimberlys Oma Heidrun wirklich derart eskaliert? Immerhin hatten Sabine und Heidrun vor Kimberlys Auftauchen in Erftstadt viel Zeit miteinander verbracht. Zudem zeigt ein heimlich gedrehtes Video, wie aggressiv das schüchterne Mädchen werden kann. Oder beschuldigt Kimberly Sabine nur aus Angst vor dem wahren Täter, ihrem eifersüchtigen Ex-Freund?
