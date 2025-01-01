Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 13Folge 2198
Folge 2198: Keep smiling

44 Min.Ab 12

Die routinierte Fallschirmspringerin Tanja stürzt aus über 3.000 Metern Höhe in eine Baumkrone und überlebt den Absturz wie durch ein Wunder. Tanja hatte sich kurz zuvor wegen eines Seitensprungs von ihrem Ehemann Thomas getrennt. Hat er Tanjas Fallschirm manipuliert, um sich für die Trennung und den Rauswurf aus der Fallschirmschule zu rächen?

SAT.1
