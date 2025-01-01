Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 13Folge 2204
44 Min.Ab 12

Sven und Nicole Krüger sollen versucht haben, ihre 18-jährige Tochter Andrea gewaltsam aus dem Bordell, in dem sie angeblich zum Anschaffen gezwungen wird, zu befreien. Dabei soll Sven die 20-jährige Prostituierte Kim als Geisel genommen haben. In einem Handgemenge mit Bordellbesitzer Matthias wurde auf Kim geschossen, sodass die hübsche junge Frau ein Auge verlor.

