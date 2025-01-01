Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Spitz auf Knopf

SAT.1Staffel 13Folge 2205
Spitz auf Knopf

Richterin Barbara Salesch

Folge 2205: Spitz auf Knopf

44 Min.Ab 12

Carla soll ihren Ehemann David nach einem Streit brutal mit einer Heugabel attackiert und damit fast getötet haben. Doch der maskierte Angreifer trug einen geknöpften Mantel, und Carla beteuert, dass sie sich extrem vor Knöpfen ekelt und nie und nimmer einen Mantel mit Knöpfen tragen würde. David hält das für eine lächerliche Ausrede. Andererseits hat er auch noch weitere Feinde ...

