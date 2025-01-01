Richterin Barbara Salesch
Folge 2210: Sexy Cecile
44 Min.Ab 12
Für die Liebe unters Messer? Nicola ist der festen Überzeugung, dass ihre 18-jährige Tochter Cecile von ihrem 29-jährigen Freund Sebastian zu einer Schönheitsoperation nach der anderen gedrängt wird und er diese auch finanziert. Hat die besorgte Mutter Sebastian 3.500 Euro gestohlen, um so zu verhindern, dass Cecile sich nach einer Brust-OP auch noch einer Nasenkorrektur unterzieht?
