Richterin Barbara Salesch
Folge 2212: Notwehr
45 Min.Ab 12
Die 32-jährige Chirurgin Natalie Joppich wird abends auf einem Parkplatz von zwei Männern mit einem Messer bedroht. Als die Polizei am Tatort eintrifft, liegt einer der Täter tot auf dem Boden. Was ist auf dem Parkplatz passiert? Natalie quälen diese Fragen seitdem unentwegt. Und warum saß sie kurz danach bei ihrem Exfreund vor der Tür? Kann Natalie sich wirklich an nichts mehr erinnern oder spielt sie allen etwas vor?
