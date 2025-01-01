Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Mama macht Schluss

SAT.1Staffel 13Folge 2213
Mama macht Schluss

Mama macht SchlussJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2213: Mama macht Schluss

44 Min.Ab 12

Schluss mit Hotel Mama! Von heute auf morgen setzt Lisbeth ihren 34-jährigen Sohn Michael vor die Tür und lässt die Schlösser austauschen. Als er am nächsten Tag durch das Kellerfenster einsteigt, wird er schwer verletzt - und beschuldigt seine Mutter! Aber würde Lisbeth wirklich so weit gehen? Oder will sich Michael mit der Gerichtsverhandlung an seiner Mutter rächen? Und: Warum hat Lisbeth ihren Sohn nach 34 Jahren plötzlich aus dem Haus geworfen?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen