Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Friends for Boys and Girls

SAT.1Staffel 13Folge 2214
Friends for Boys and Girls

Friends for Boys and GirlsJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2214: Friends for Boys and Girls

44 Min.Ab 12

Die alleinerziehende Sabine ist verzweifelt: Sie befürchtet, dass ihre 16-jährige Tochter Paula über ein soziales Netzwerk in die Fänge des vermeintlich perversen Fotografen Philip geraten ist. Nutzt Philip das soziale Netzwerk tatsächlich, um junge Mädchen für Nacktbilder zu gewinnen? Und ist Sabine in ihrer Sorge wirklich so weit gegangen und hat im Fotostudio randaliert? Oder steckt Paulas eifersüchtiger Freund Timo hinter der Verwüstung?

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen