Richterin Barbara Salesch
Folge 2222: Hilfe in Not
44 Min.Ab 12
Wüste Beschimpfungen und wochenlanger Telefonterror liegen hinter Jugendgerichtshelferin Katja Lorenz, als sie brutal mit einem Baseballschläger angegriffen wird. Hat "Schlägerbraut" Franziska ihre Drohung wahr gemacht? Die 17-Jährige gibt Katja Lorenz die Schuld dafür, dass sie in einem anderen Fall verurteilt wurde. Es wäre nicht das erste Mal, dass Franziska jemanden krankenhausreif prügelt ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick