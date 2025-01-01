Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Lebensberatung mit Feuer

SAT.1Staffel 13Folge 2228
Lebensberatung mit Feuer

Richterin Barbara Salesch

Folge 2228: Lebensberatung mit Feuer

44 Min.Ab 12

Um den Mann fürs Leben zu finden, zahlte Martina der Wahrsagerin Irina ein Vermögen. Jetzt steht sie vor Gericht, weil sie Irina bestohlen und ihr Wohnmobil in Brand gesteckt haben soll. Der vermutliche Grund für diese Tat: Irina und Martinas vorausgesagter Traummann Arne sollen unter einer Decke stecken und Martina betrogen haben. Hat sie tatsächlich vom falschen Spiel der beiden erfahren und wollte ihr Geld zurückholen?

