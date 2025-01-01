Richterin Barbara Salesch
Folge 2228: Lebensberatung mit Feuer
44 Min.Ab 12
Um den Mann fürs Leben zu finden, zahlte Martina der Wahrsagerin Irina ein Vermögen. Jetzt steht sie vor Gericht, weil sie Irina bestohlen und ihr Wohnmobil in Brand gesteckt haben soll. Der vermutliche Grund für diese Tat: Irina und Martinas vorausgesagter Traummann Arne sollen unter einer Decke stecken und Martina betrogen haben. Hat sie tatsächlich vom falschen Spiel der beiden erfahren und wollte ihr Geld zurückholen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick