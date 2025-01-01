Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gekappte Liebe

SAT.1Staffel 13Folge 2243
45 Min.Ab 12

Die 33-jährige Beatrice glaubt, im alleinerziehenden Daniel endlich den Mann ihres Lebens gefunden zu haben. Umso härter trifft es sie, als er bereits nach zwei Monaten wieder Schluss macht. Doch auch tausende Anrufe, E-Mails und SMS schaffen es nicht, Daniel zurückzuerobern. Aber hat Beatrice deshalb wirklich die Bremskabel von Daniels Rennrad durchtrennt und damit dafür gesorgt, dass er sich fast das Genick gebrochen hat?

SAT.1
