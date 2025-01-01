Nachbarschaftliches VerhältnisJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 2246: Nachbarschaftliches Verhältnis
44 Min.Ab 12
Als Rolf dahinter kommt, dass seine 24-jährige Nachbarin Jelena neben ihrem Hartz IV-Satz auch noch schwarz Putzen geht, droht er, den Sozialbetrug und die Steuerhinterziehung zu melden. Kurze Zeit später wird Rolf bewusstlos und mit einer Platzwunde am Kopf im Keller gefunden. Sofort gerät Jelena unter Verdacht ...
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick