Richterin Barbara Salesch

Crääm Brüläää

SAT.1Staffel 13Folge 2250
Crääm Brüläää

Crääm BrüläääJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 2250: Crääm Brüläää

45 Min.Ab 12

Als Jan erfährt, dass die sechsjährige Emma nicht seine leibliche Tochter ist, bricht für ihn eine Welt zusammen. Doch es kommt noch schlimmer: Ausgerechnet sein bester Freund Chris ist Emmas Vater. Als es nach einem Streit zwischen beiden zu einer Gasexplosion in Chris' Restaurant kommt, scheint der Fall eindeutig: Wollte Jan Chris töten, um Emma für sich zu haben? Oder gibt es noch jemanden, der ein Interesse daran hat, Chris zu schaden?

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

