Richterin Barbara Salesch

Für das Leben meiner Tochter

SAT.1Staffel 13Folge 2251
Folge 2251: Für das Leben meiner Tochter

45 Min.Ab 12

Nach einem Familienurlaub wird die 18-jährige Zoe am Flughafen wegen Drogenschmuggels verhaftet. Ihre Mutter Simone ist davon überzeugt, dass ihr Stiefsohn Marlon Zoe die Drogen untergeschoben hat, schließlich war er sieben Jahre lang drogenabhängig. Plötzlich wird Marlon angeschossen. Alles deutet auf Selbstjustiz einer verzweifelten Mutter hin - die Anklage: Versuchter Mord!

