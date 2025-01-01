Richterin Barbara Salesch
Folge 2256: Mit Vollgas in die Liebe
45 Min.Ab 12
Hat Witwe Gabriele ihren 20 Jahre jüngeren Lover mit dem Auto angefahren, weil sie ihn mit seiner Kollegin in flagranti erwischt hat? Ging es Kristian nur um Gabrieles Geld? Zumindest hat sie ihm immer wieder Geld gegeben - ein Grund, der Gabrieles Stieftochter Sarah ums Familienerbe fürchten ließ. Wollte sie Kristian womöglich aus dem Weg räumen?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick