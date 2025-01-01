Richterin Barbara Salesch
Folge 2260: Durchs Raster gefallen
45 Min.Ab 12
Einmal gewalttätig, immer gewalttätig? Die 16-jährige Michelle ist in ihrem Viertel als Schlägerbraut bekannt. Erst vor wenigen Monaten bekam sie von Richterin Barbara Salesch eine Bewährungsstrafe, weil sie ein Mädchen verprügelt hatte. Nun soll Michelle ihren Anti-Aggressionstrainer Ralf mit einem Baseballschläger zusammengeschlagen haben ...
