Richterin Barbara Salesch
Folge 2267: Auf und davon
45 Min.Ab 12
Nach einem zweiwöchigen Brasilienurlaub trennt sich die 19-jährige Romy von ihrem Freund Lukas und will für immer nach Brasilien auswandern. Grund ist der 26-jährige Julio da Silva, den Romy heiraten will. Lukas versteht die Welt nicht mehr. Als Romy kurz vor ihrer Abreise niedergeschlagen und in einen Müllcontainer geworfen wird, scheint der Fall klar zu sein ... Wollte Lukas verhindern, dass Romy nach Brasilien auswandert?
