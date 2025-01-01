Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lanzenbrecher

SAT.1Staffel 13Folge 2269
45 Min.Ab 12

Die örtliche Presse überschlägt sich, weil Sophie den neuen Freund ihrer Mutter Andrea mit einer Lanze verletzt haben soll. Udo macht in seiner Freizeit Mittelalter-Rollenspiele und versinkt dabei in einer Phantasiewelt. War Sophie wirklich so wütend, weil Udo ihren Plan, ihre Eltern wieder zusammenzubringen, durchkreuzt hat? Oder hat sich Udo in seiner Mittelalter-Welt doch zu viele Feinde gemacht?

