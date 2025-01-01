Richterin Barbara Salesch
Folge 2269: Lanzenbrecher
45 Min.Ab 12
Die örtliche Presse überschlägt sich, weil Sophie den neuen Freund ihrer Mutter Andrea mit einer Lanze verletzt haben soll. Udo macht in seiner Freizeit Mittelalter-Rollenspiele und versinkt dabei in einer Phantasiewelt. War Sophie wirklich so wütend, weil Udo ihren Plan, ihre Eltern wieder zusammenzubringen, durchkreuzt hat? Oder hat sich Udo in seiner Mittelalter-Welt doch zu viele Feinde gemacht?
