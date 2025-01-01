Richterin Barbara Salesch
Folge 2303: Liebste Nachbarn
45 Min.Ab 12
Björn hatte alles, was er wollte: das Traumhaus, die Traumfrau und sogar bald ein Kind. Aber dann stürzt alles über ihm zusammen: Er erwischt seine Frau Kathrin mit einem anderen Mann - kurz darauf ist der Liebhaber tot. Björn soll der Täter sein - er ist am Ende. Gibt es eine Chance, dass sich doch noch alles zum Guten wendet?
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick