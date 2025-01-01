Richterin Barbara Salesch
Folge 2305: Der Wurst Clan
45 Min.Ab 12
Nach über sechs Monaten hat der Fast-Food-Krieg in Bochum ein Ende - wenn auch mit Schrecken für den Betreiber des Edel-Büdchens Fabian Lank. Der steht vor den Trümmern seiner Existenz, nachdem sein Imbiss in Flammen aufgegangen ist. Er ist sich sicher, dass es Brandstiftung war. Bleibt nur die Frage, wer den Molotowcocktail geworfen hat: War es wirklich Fabians größter Konkurrent Wurst Walter, der sich durch Fabians Edel-Fast-Food bedroht sah?
