Richterin Barbara Salesch

Die geklaute Identität

SAT.1Staffel 5Folge 757
Folge 757: Die geklaute Identität

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit einer Fleischgabel verletzt Antje ihre Ex-Kollegin Nina schwer. Konnte Antje nicht verkraften, dass ihre Konkurrentin sowohl ihren Job, als auch ihren Freund abgestaubt hat? 2. Fall: Erschlagen findet Gabriele ihre heißgeliebte Hündin Tiffy im Keller. Gabriele ist sich sicher: Nur ihre verhasste Nachbarin Sonja, mit der sie seit langer Zeit im Streit liegt, ist zu so etwas fähig. Wurde die Punkerin wirklich aus Hass zur Hundemörderin?

SAT.1
