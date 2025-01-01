Richterin Barbara Salesch
Folge 757: Die geklaute Identität
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einer Fleischgabel verletzt Antje ihre Ex-Kollegin Nina schwer. Konnte Antje nicht verkraften, dass ihre Konkurrentin sowohl ihren Job, als auch ihren Freund abgestaubt hat? 2. Fall: Erschlagen findet Gabriele ihre heißgeliebte Hündin Tiffy im Keller. Gabriele ist sich sicher: Nur ihre verhasste Nachbarin Sonja, mit der sie seit langer Zeit im Streit liegt, ist zu so etwas fähig. Wurde die Punkerin wirklich aus Hass zur Hundemörderin?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick