Richterin Barbara Salesch

Privatvorstellung

SAT.1Staffel 8Folge 1411
Privatvorstellung

Folge 1411: Privatvorstellung

44 Min.Ab 12

Jutta ist angeklagt, dem Stripteasetänzer Leon vor der Sauna im Wellnessbereich eines Hotels aufgelauert und ihm mit einem Fleischklopfer das Knie zertrümmert zu haben. Jutta streitet die Tat vehement ab, schließlich sei sie doch Leons größter Fan. Ist sie nur eine harmlose Hausfrau oder hat sie sich vielleicht zu sehr in ihre Schwärmerei für den Nackttänzer hineingesteigert?

