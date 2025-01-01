Richterin Barbara Salesch
Folge 1429: Ein ehrenwertes Mietshaus
44 Min.Ab 12
Jolina soll die Dachgeschosswohnung ihres Vaters in die Luft gejagt haben. Wollte sie sich rächen, weil er ihre Familie vor Jahren hat sitzen lassen und nun in ihre Nachbarschaft gezogen ist, um dort Pornofotos zu produzieren? Oder ist Mitmieter Holger ausgerastet, weil er herausgefunden hat, dass seine Frau Linda an einer von Pauls Fotosessions teilgenommen hat?
