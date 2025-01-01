Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Vase vom Himmel

SAT.1Staffel 8Folge 1433
Vase vom Himmel

Richterin Barbara Salesch

Folge 1433: Vase vom Himmel

44 Min.Ab 12

Geschäftsmann Armin soll eine schwere Terrakotta-Vase auf die Eskortedame Christine gestoßen haben, um sie zu ermorden. Wollte Armin Christine auf diese Weise dafür bestrafen, dass sie nicht mehr für ihn arbeiten wollte? Und warum ist Armins bester Freund Georg am Tag nach der Tat zu Christine gefahren, um ihr seine Hilfe anzubieten?

SAT.1
