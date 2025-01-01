Richterin Barbara Salesch
Folge 1433: Vase vom Himmel
44 Min.Ab 12
Geschäftsmann Armin soll eine schwere Terrakotta-Vase auf die Eskortedame Christine gestoßen haben, um sie zu ermorden. Wollte Armin Christine auf diese Weise dafür bestrafen, dass sie nicht mehr für ihn arbeiten wollte? Und warum ist Armins bester Freund Georg am Tag nach der Tat zu Christine gefahren, um ihr seine Hilfe anzubieten?
