Richterin Barbara Salesch
Folge 1450: Rechtlicher Beistand unerwünscht
44 Min.Ab 12
Die Prostituierte Natascha Seibold wird beschuldigt, den Anwalt Thomas Berger mit einer Eisenkette niedergeschlagen zu haben, nachdem er sie in ihrem Wohnwagen besucht hat. Ist Natascha durchgedreht, weil Thomas ihr nahe gelegt hat, ihre Tochter Nele zur Adoption frei zu geben?
