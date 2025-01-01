Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 8Folge 1450
Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Die Prostituierte Natascha Seibold wird beschuldigt, den Anwalt Thomas Berger mit einer Eisenkette niedergeschlagen zu haben, nachdem er sie in ihrem Wohnwagen besucht hat. Ist Natascha durchgedreht, weil Thomas ihr nahe gelegt hat, ihre Tochter Nele zur Adoption frei zu geben?

SAT.1
