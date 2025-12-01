Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!
Staffel 3Folge 1
21 Min.

Sabrina soll endlich ihre Hexenlizenz bekommen. Doch zuvor muss sie eine allerletzte Prüfung bestehen: Sie soll das Familiengeheimnis ergründen - unter Mithilfe von Cousine Doris. Diese neigt leider bei Wutanfällen dazu, alles mit grünem Schleim zu überziehen. Sabrina erhofft sich, durch die Lizenz Hilfe bei der Entscheidung - Harvey oder Dashiell - zu bekommen. Doch weit gefehlt. Letztlich wird ihr durch eine Schleimattacke von Doris klar, für wen ihr Herz wirklich schlägt ...

Paramount Global
