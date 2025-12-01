Zum Inhalt springenBarrierefrei
Libby intern

Paramount GlobalStaffel 3Folge 9
Folge 9: Libby intern

21 Min.

Salem ergattert im anderen Reich ein Spielzeugraumschiff. Als Sabrina einen falschen Hebel umlegt, schrumpfen die beiden auf Miniaturgröße und finden sich plötzlich im Inneren des Spielzeugraumschiffs wieder. Durch Zufall gelangen sie samt Raumschiff ausgerechnet in Libbys Nase und von dort in ihr Gehirn! Sabrina muss feststellen, dass ihre Zauberkraft im Inneren von Sterblichen nicht funktioniert. Nun ist guter Rat teuer. Tante Hilda hat schließlich den rettenden Einfall ...

Paramount Global
