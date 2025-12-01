Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext! Staffel 3 Folge 3
Folge 3: Trau keinem unter hundert

21 Min.

Mr. Kraft will den Schülern die Freuden der Ehe nahebringen und ruft daher eine "Ehe-Projektwoche" ins Leben. Zu Sabrinas Bestürzung bilden ausgerechnet ihre Todfeindin Libby und ihr Freund Harvey ein Paar. Ihr wird der Langweiler Gordie zugeteilt. Nicht lange, und Sabrina wird von Eifersucht zerfressen - sie spioniert dem "Paar" hinterher. An einem stadtbekannten Knutsch-Ort trifft sie nicht nur auf die beiden, sondern auch - man höre und staune - auf Mr. Kraft und Zelda ...

