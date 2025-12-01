Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Piraten im Haus

Paramount GlobalStaffel 3Folge 15
Piraten im Haus

Sabrina ... total verhext!

Folge 15: Piraten im Haus

21 Min.

Sabrina möchte unbedingt auf das Konzert der Gruppe "'N Sync" gehen, ist aber eigentlich noch zu jung. Sie besorgt deshalb für sich und ihre Freundin Valerie gefälschte Ausweise aus dem anderen Reich. Nach dem Konzert muss Sabrina dann allerdings feststellen, dass sie dadurch ihre besonderen Fähigkeiten verloren hat. Ihre Tanten haben leider ebenfalls im Moment ihre Zauberkräfte nicht - und ausgerechnet jetzt treiben drei Piraten im Hause Spellman ihr Unwesen!

