Sabrina ... total verhext!
Folge 16: Liebeszauber mit Folgen
21 Min.
Sabrina hat Amor verärgert und muss nun bis zum Valentinstag ein Paar verkuppeln, sonst ... Doch das erweist sich als gar nicht so einfach. Cousine Marigold und ihre beiden bezaubernden Töchter sind gerade zu Besuch. Als der Klempner zu den Spellmans kommt, um sich ums Badezimmer zu kümmern - das die ungezogenen Schwestern unter Wasser gesetzt haben -, wittert Sabrina ihre Chance. Sie ist wild entschlossen, Marigold mit dem Klempner Emil zu verkuppeln ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick