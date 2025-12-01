Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Staffel 3Folge 7
Folge 7: Jede Wette

21 Min.

Sabrina möchte endlich ein eigenes Auto. Sie ist nämlich der Meinung, dass man nur richtig beliebt ist, wenn man Geld hat und ein schickes Auto fährt. Salem hat inzwischen im anderen Reich beim Pokerspiel alle Familienmitglieder an Diamanten-Dave verloren. Dieser setzt daraufhin Zelda als Köchin, Hilda als Dienstmädchen und Sabrina als Chauffeurin ein. Und der Dienstwagen ist ein Porsche! Doch letztlich erkennt Sabrina, dass Beliebtheit nicht mit Geld gekauft werden kann ...

