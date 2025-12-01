Sabrina ... total verhext!
Folge 8: Kaiser Larry
21 Min.
Sabrina möchte endlich Anerkennung für ihre hervorragenden Leistungen in der Schule bekommen. Sie setzt einfach ihre Zauberkräfte ein, und prompt kann sie sich vor Lob und Preisen kaum mehr retten - doch auch diese Lösung behagt ihr nicht. Bei Spellmans ist Cousin Larry zu Besuch - im anderen Reich ist er allerdings "Kaiser Larry". Tante Zelda erfährt inzwischen, dass sie dort ein Stück Land geerbt hat. Mit "Kaiser Larry" kommt es deswegen zu einer unschönen Auseinandersetzung...
