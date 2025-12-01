Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Die Kunst des Schreibens

Paramount GlobalStaffel 3Folge 18
Die Kunst des Schreibens

Die Kunst des SchreibensJetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 18: Die Kunst des Schreibens

21 Min.

Sabrina hat für einen Aufsatz zum ersten Mal eine schlechte Note bekommen. Sie will einen neuen Versuch starten und plant, eine Art James Bond-Spionagegeschichte zu schreiben. Tante Zelda leiht ihr dafür eine alte Schreibmaschine. Unglücklicherweise ist es eine Zauberschreibmaschine, die alles Getippte real werden lässt. Da Sabrinas Schluss den Tod aller Beteiligten vorsieht - und die Figuren auf Freunden und Verwandten basieren! -, muss Sabrina dringend das Ende umschreiben ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen