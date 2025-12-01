Sabrina ... total verhext!
Folge 18: Die Kunst des Schreibens
21 Min.
Sabrina hat für einen Aufsatz zum ersten Mal eine schlechte Note bekommen. Sie will einen neuen Versuch starten und plant, eine Art James Bond-Spionagegeschichte zu schreiben. Tante Zelda leiht ihr dafür eine alte Schreibmaschine. Unglücklicherweise ist es eine Zauberschreibmaschine, die alles Getippte real werden lässt. Da Sabrinas Schluss den Tod aller Beteiligten vorsieht - und die Figuren auf Freunden und Verwandten basieren! -, muss Sabrina dringend das Ende umschreiben ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick