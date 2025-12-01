Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Ein irres Fest

Paramount GlobalStaffel 3Folge 6
Ein irres Fest

Sabrina ... total verhext!

Folge 6: Ein irres Fest

21 Min.

Es ist wieder einmal Halloween. Wie jedes Jahr stellt sich die leidige Frage, ob Hilda, Zelda und Sabrina zu Tante Beulahs Halloween-Party gehen müssen. Sabrina kann sich drücken, da ihre Freunde sich angemeldet haben, um im Hause Spellman Horrorfilme anzusehen. Ein Geschenk der lieben Tante sorgt jedoch dafür, dass sie einen äußerst gruseligen Abend haben. Hilda und Zelda haben ganz andere Probleme: Die Party findet in einer Irrenanstalt statt ...

