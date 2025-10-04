Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 04.10.2025
41 Min.Folge vom 04.10.2025Ab 12

Naturgewalten lüften Geheimnisse, die seit Jahrhunderten verborgen waren: Ein Hurrikan lässt die Geschichte eines Bootsmannes aufleben, der zur Zeit des Bürgerkriegs sein knappes Gehalt aufbessern will - doch dieser Versuch kostet ihn das Leben. Die sterblichen Überreste eines jungen Mannes werden in den Wurzeln eines Baumes gefunden, als ein Sturm ihn aus dem Boden reißt. Stichwunden zeugen davon, dass er ermordet wurde.

