Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Die Geisterschiffe von Iwojima

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 18.10.2025
Die Geisterschiffe von Iwojima

Die Geisterschiffe von IwojimaJetzt kostenlos streamen

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Folge 6: Die Geisterschiffe von Iwojima

41 Min.Folge vom 18.10.2025Ab 12

Nach vulkanischen Aktivitäten tauchen geheimnisvolle Schiffswracks vor einer Küste in Japan auf. Was steckt hinter dieser rätselhaften Entdeckung? Ein heftiger Sturm auf der Nordsee fördert mysteriöse Spuren an einem englischen Strandabschnitt zutage. Stammen die Fußabdrücke aus einer längst vergangenen Epoche?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Kabel Eins Doku
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Alle 1 Staffeln und Folgen