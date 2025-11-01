Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Das Ende einer Hochkultur

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 9vom 01.11.2025
Das Ende einer Hochkultur

Das Ende einer HochkulturJetzt kostenlos streamen

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Folge 9: Das Ende einer Hochkultur

41 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12

Eine Naturkatastrophe löschte vor rund 74.000 Jahren beinahe die gesamte Menschheit aus: Der Ausbruch des Vulkans Toba zählt zu den stärksten der Erdgeschichte. Gemäß der Toba-Katastrophentheorie haben ihn nur wenige Tausend Menschen überlebt. Archäologische Untersuchungen an Fundstellen in Ostafrika fördern allerdings überraschende Erkenntnisse zutage.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Kabel Eins Doku
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Alle 1 Staffeln und Folgen