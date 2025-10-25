Die verschollene Stadt des HerodotJetzt kostenlos streamen
Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 7: Die verschollene Stadt des Herodot
41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
Unterwasserarchäologen legen im Meer vor der ägyptischen Metropole Alexandria eine Hafenstadt frei, die bereits von Herodot erwähnt wurde, aber bis dato als verschollen galt. Ein Asteroideneinschlag vor 66 Millionen Jahren hat 75 Prozent der Tier- und Pflanzenarten ausgelöscht. Trotzdem konnte sich die Natur von dieser Katastrophe erholen.
