Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 3: Das Wunder der sieben Pagoden
41 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Am 19. September 2017 führte Mexiko eine Erdbebenübung durch - knapp zwei Stunden später bebte die Erde für erschreckende 20 Sekunden. Doch die enorme Zerstörung legte einen Azteken-Tempel frei, der sonst für immer unsichtbar geblieben wäre. In Folge eines Vulkanausbruchs in Pompeji wurden unter der Asche Relikte erhalten, die belegen, wie brutal es im Alten Rom zuging.
