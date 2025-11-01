Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf
Folge 10: Flucht über Port Royal
41 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 12
Ein Archäologen-Team entdeckt ein 300 Jahre verschwundenes Dorf auf Jamaika, das im 17. Jahrhundert von der Kirche als die "bösartigste Stadt der Christenheit" bezeichnet wird: Port Royal war eine koloniale Hafenstadt, die sich durch die Funde der Forscher als eine der reichsten Städte der damaligen Zeit herausstellt.
