Schätze, Rätsel und Ruinen - Naturgewalten decken auf

Notre-Dames Geheimnisse

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 25.10.2025
Folge 8: Notre-Dames Geheimnisse

41 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12

Bei Restaurierungsarbeiten in der Kathedrale Notre-Dame werden zwei Särge entdeckt. Wer hatte die Ehre, hier bestattet zu werden? Die Reste einer bronzezeitlichen Siedlung geben den Forschenden Rätsel auf. Wann wurde sie erbaut? Wer hat sie niedergebrannt? In Westkanada weckt ein Skelettfund die Erinnerung an die Zeit, in der das Land durch europäische Siedler in Besitz genommen wurde.

